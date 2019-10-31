宜蘭縣今天（31日）雨勢不斷，稍早蘇花公路武塔段因雨勢過大，有路樹倒塌影響通行，現已恢復雙向通行，中午羅東運動公園第2停車場、五結鄉大興路108巷有積水狀況，警方協助擺設交通錐、拉起封鎖線，並呼籲民眾非必要請盡量避免外出。

警方表示，因上午降豪大雨，羅東運動公園內水量宣洩不及，淹沒第2停車場，警方連繫羅東運動公園管理處擺設交通錐及拉起封鎖線警示，避免車輛駛入停車場內發生危險，五結鄉積水路段警方已於現場警戒、交管。

(中時 )