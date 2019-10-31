宜蘭大雨不斷 警協助封鎖積水現場 15:492019/10/31 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 五結鄉積水路段警方已拉起封鎖線警戒。（宜蘭縣警察局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣今天（31日）雨勢不斷，稍早蘇花公路武塔段因雨勢過大，有路樹倒塌影響通行，現已恢復雙向通行，中午羅東運動公園第2停車場、五結鄉大興路108巷有積水狀況，警方協助擺設交通錐、拉起封鎖線，並呼籲民眾非必要請盡量避免外出。 警方表示，因上午降豪大雨，羅東運動公園內水量宣洩不及，淹沒第2停車場，警方連繫羅東運動公園管理處擺設交通錐及拉起封鎖線警示，避免車輛駛入停車場內發生危險，五結鄉積水路段警方已於現場警戒、交管。 (中時 ) #宜蘭 #運動公園 #大雨 #羅東運動公園 #羅東 也許您會感興趣 推薦閱讀 未來一周變天多冷？氣象局曝2區有感轉濕涼 21:272019/10/27 生活 7：28宜蘭近海規模4.3地震 最大震度宜蘭3級 07:392019/10/28 生活 東北風來了 北北基發大雨特報 11:082019/10/29 生活 《翻爆午間精選》麥德姆最快今生成 三縣市發大雨特報 12:312019/10/29 生活 明東北風持續增強 2地區防大雨 20:502019/10/29 生活 輕颱麥德姆生成！北北基宜大雨特報 沙塵暴襲台空品差 03:062019/10/30 生活 氣象局發布大雨特報 3地區嚴防降雨 09:162019/10/30 生活 周四宜花防大、豪雨 沙塵暴北→南傳送 21:022019/10/30 生活 宜市獲選經典小鎮 順勢推觀光 01:112019/10/31 地方新聞 北基宜花「豪大雨特報」宜蘭發布淹水警戒 09:032019/10/31 生活 生活熱門新聞 張國煒臉上藏玄機 命理師看了驚吐一句 - 生活 月底沒錢室友送泡麵 結局讓網直呼：可以嫁了 - 生活 喝茶和咖啡哪個能減肥？真相驚人 - 生活 今天香蕉吃了沒？專家曝能獲取5個好處 - 生活 余苑綺愛吃蔬果仍腸癌？醫曝罹癌主因 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。