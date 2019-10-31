台中市勞工局多次協助麗寶集團徵才，年底Outlet Mall二期園區開幕，預估可帶來1500個就業機會。（台中市勞工局提供／王文吉台中傳真）

「一飛沖天、職達未來」聯合徵才11月2日將於豐原陽明市政大樓舉行，包括友達、矽品等28家企業釋出1116個職缺。年底即將開幕的麗寶Outlet Mall二期園區也在現場設有徵才專區，共有18家廠商進駐，提供品牌專櫃、行政管理、餐飲服務、房務員及保全等710個職缺。

勞工局長吳威志表示，市府積極推動「無煙囪」觀光旅遊，這次徵才邀請麗寶集團、梨山賓館及兆品酒店等廠商設攤。由於麗寶Outlet Mall二期園區即將開幕，預估帶來1500個就業機會，現場推出「麗寶徵才專區」，提供后里和外埔居民就業機會。

吳威志表示，勞工局就業服務處為讓市民能找到好工作、讓廠商找到好人才，今年截至9月已辦理超過300場徵才活動，近600家廠商釋出逾3萬3000個職缺。依據行政院主計總處統計，今年上半年台中市失業率為3.7％，其中15至24歲青年失業率從13％降至10.1％，為六都最低。

就業服務處處長傅晶如說，這次徵才活動除觀光旅遊業外，也邀請友達晶材、邦泰複合材料及照顧服務機構等企業參與，提供工程師、管理師及照服員等多元職缺，其中世界級封測大廠「矽品精密工業」一口氣釋出上百個職缺，製造(IN-LINE)主管薪資上看8.3萬元。

另外，為協助求職者順利就業，現場將設置「履歷健診及職涯諮詢」、「就業金安薪方案諮詢」、「免費履歷棚拍」及「職運旺遊戲區」等專區，協助民眾現場求職、面試。活動相關訊息可至台中市就業服務處網站查詢。

(中時 )