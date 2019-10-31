太陽花學運國賠案14人獲賠逾百萬，對於是否支持北市警局上訴，台北市長柯文哲31日在市議會市政總質詢時指出，以警察局的態度絕對要上訴，但要想一個政治解決的辦法。警察局長陳嘉昌則說要上訴。

柯文哲今早接受媒體訪問時對於太陽花學運判決說，收到判決書後再確定，尊重法院判決，但另方面也要顧慮基層員警士氣，出問題不應全部是基層員警負責，到底是誰下令的要另外處理。

下午市政總質詢時，陳嘉昌指出，他的立場是要上訴，支持員警合法執法，要保障權力，柯文哲表示，等收到判決書再想想，太陽花學運基於公平理由，不管是警察告學生或學生告警察，應該把它當政治案件政治解決，法律上若不讓警察上訴的話，要國賠變追究個人，這是有問題。

柯文哲說，他的態度，當年太陽花學運全綠營只有1人支持當時警局長方仰寧，基於公平理由，如果不上訴，大家要講清楚，後續會不會法律追究行動，政治問題要政治解決，不能法律解決。

議員王鴻薇追問，是或不是支持上訴？柯文哲強調，這個案子，不要用是或不是回答，不上訴的話，將來會不會要求警察求償，案子拖5年，司法不應當這樣拖，雙方立場都曉得，政治問題不要司法解決。

柯文哲說，以警察局的態度絕對要上訴，要保護同仁，但要想一個政治解決的辦法，王鴻薇質疑至於警局要上訴的話，市府願不願意支援？柯說，涉及個人的話，法律訴訟是每個國民的權力，不能用行政干擾。王鴻薇痛批，這是政治語言，一審已判決，不上訴如何繼續下去？

(中時 )