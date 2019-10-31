2019新北歡樂耶誕城將於11月15日開城，新北市觀光局今在市府舉辦開城記者會，公布活動相關內容。（譚宇哲攝）

2019新北歡樂耶誕城將於11月15日開城，新北市府全新打造耶誕魔法城主題及三大亮點，包括全球第一個「雙塔一樹」雷射光雕秀、歷年第一大主燈投影、歷年第一多共8座熱門打卡天橋，搭配系列活動，陪伴民眾到明年1月1日，感受濃濃耶誕味。

新北市觀光局表示，新北歡樂耶誕城今年將市民廣場耶誕樹主燈及市府大樓的牆面光雕投影，串聯台鐵板橋車站南面外牆雷射燈光秀，打造「雙塔一樹、全球唯一」的聲光體驗，創造360度多層次立體雷射光雕秀，呈現桑塔熊和方頭熊家族的魔幻冒險旅程。

此外，今年首度擴大戶外光雕範圍，加上新北市知名地標耶誕樹，主燈秀展演總面積達8800平方公尺，搭配周邊燈飾點綴，以及耶誕城堡主題市集，還有甜蜜咖啡杯、薰衣草木馬等2座免費遊樂設施，讓新板特區充滿魔幻異國氛圍，越夜越美麗。

至於網美們最關注的拍照打卡熱點，今年有獲得義大利設計大獎的藝術家率領擅長手繪、插畫、結構藝術的團隊，打造出數座戶外裝置照明藝術品，進駐「新北魔法森林」燈區，是今年耶誕城必拍亮點之一。

萬坪公園燈區今年則有遠從日本來台灣免費戶外公開展出的「卡娜赫拉的小動物」，6座卡娜赫拉的閃閃耶誕夢限定裝置藝術及超夢幻餐飲專區，在粉紅色造型燈海中，邀請民眾朝聖拍照。

觀光局表示，新北歡樂耶誕城今年打造8座熱門打卡天橋，串連整個新板特區，各有特色，刷新歷年記錄。

觀光局說，11月15日耶誕點燈開城秀後，每周都有精彩系列活動，每年吸引數十萬人共襄盛舉的「巨星耶誕演唱會」將於後續公佈卡司陣容，更多活動相關訊息，可上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

(中時 )