國民黨總統參選人韓國瑜，近日舉辦「青年座談會」，主打要走出同溫層，與年輕人「直球對決」；更拋出要補助大學生、研究生出國進修，強調投資青年比蓋蚊子館有價值。美麗島電子報董事長吳子嘉表示，這招是對的，年輕人的好看畫面透過媒體廣發，讓韓民調上升2%，反觀閣揆蘇貞昌凶狠畫面讓人看了「肚爛」，讓總統蔡英文年輕人民調這兩個禮拜下降8%。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》表示，韓國瑜舉辦的「青年座談會」，以他承辦多場活動經驗來看，場地跟規劃都顯得粗糙，但「電視台」是他的優勢，也補強了他的弱勢。換言之，韓透過個人熱度，輕易就能吸引來10多家媒體，這些媒體的運鏡不僅為他增色，更讓他的畫面充滿媒體，攻佔版面並主導話題性。

吳子嘉直言，韓國瑜現在的策略是對的！因為只要能讓電視台有「好看的畫面」帶回去，讓自己每天能在媒體放送3至5分鐘的新聞畫面，這樣無論他說了什麼話、跟誰互動、一天上幾小時的班、不分區談得怎樣，都顯得不那麼重要。韓很清楚並懂得自己需要什麼，借力各家媒體，自己不必花一毛錢，基本規格就一大堆了，而且與年輕人互動不僅畫面好看，還能拉攏年輕人的心。

「好看的畫面」有多重要？吳子嘉分析，韓國瑜舉辦青年座談會，鏡頭照下去都是年輕稚嫩的小美女、小帥哥，年輕選民感覺被重視、上電視能四處炫耀，觀眾也看得舒心，因此韓民調上升2%。反觀蔡英文這2個禮拜年輕人民調掉了8%，除了陳同佳事件，蘇貞昌在鏡頭上呈現的凶狠嘴臉被年輕人「肚爛」，畫面難看，所以他民調下降。

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(中時電子報)