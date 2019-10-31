南瓜燈是西洋萬聖節招牌裝飾，紐約哈德遜河谷一座小鎮發揮創意，在古老莊園展示逾7000盞刻成恐龍、自由女神像等造型的南瓜燈，吸引觀光人潮，也為當地經濟注入活水。

一般觀光客初訪紐約，大多鎖定帝國大廈、時報廣場等城內景點。如想遠離喧囂，驅車從曼哈頓沿哈德遜河北上約一小時，便能體驗僻靜鄉村風光，其中又以紐約州韋斯切斯特郡（Westchester County）的沉睡谷（Sleepy Hollow，又名斷頭谷）特別出名。

沉睡谷盛名源自美國名作家華盛頓歐文（Washington Irving）著作「沉睡谷傳奇」（The Legend of Sleepy Hollow）。

這部短篇小說描述無頭騎士在沉睡谷出沒、村民聞風喪膽，被譽為美國鬼故事始祖，問世近200年來人氣居高不下。每到萬聖節，沉睡谷及周邊區域充滿節日氣氛，隨處可見南瓜，無頭騎士也成為「南瓜燈盛會」（The Great Jack O'Lantern Blaze）重要符號。

這項年度盛會在沉睡谷北方哈德遜河畔科羅頓鄉（Croton-on-Hudson）17世紀建成的范柯特蘭莊園（Van Cortlandt Manor）舉辦，今年邁入第15屆，展期為史上最長的49天，預計11月30日結束。

主辦單位「歷史哈德遜河谷」（Historic Hudson Valley）傳播暨商務部副總經理史懷哲（Rob Schweitzer）受訪時說，現場展示超過7000盞手工雕刻的南瓜燈，由約15人組成的創意團隊操刀，是全美規模最大的萬聖節活動之一，為當地經濟帶來龐大效益。

創意團隊挖空心思，將大小不一的南瓜挖空、雕刻並排列組合，製作成獨樹一幟的南瓜旋轉木馬、風車、恐龍以及高25英尺（7.62公尺）的自由女神像。一片西洋形象中，還可見到別具中國味道的龍，為莊園庭院增色。

由上百顆南瓜堆疊而成的星光隧道人氣最旺。步入隧道抬頭仰望，南瓜雕刻的大小星星搭配聲光，營造出繁星點點的銀河效果，充滿夢幻色彩，眾多訪客用手機自拍、打卡，流連忘返。

無頭騎士是今年燈會新增的主題，創意團隊除打造出陰氣逼人的無頭騎士橋，還以南瓜藝術館形式，展現無頭騎士亂入挪威畫家孟克（Edvard Munch）「吶喊」（Skrik）等經典畫作的創意，在晦暗且陰森的環境中帶來些許輕鬆氣氛。

這些巧奪天工的南瓜燈耗時3個多月製作，上千名志工協助挖空南瓜、雕刻並點燈，造就這番奇幻景色。

自2005年首次舉辦以來，「南瓜燈盛會」名氣愈來愈響亮，去年吸引逾18萬人次造訪，今年訪客上看25萬人次，已成為哈德遜河谷秋季吸引外州與外國觀光客的一大利器。

遊客用餐、購物和住宿消費對韋斯切斯特郡經濟發展產生極大助益。據官方統計，韋斯切斯特郡旅遊與觀光年產值達20億美元，去年遊客消費成長5%，占哈德遜河谷區域45%，在紐約州僅次於紐約市和長島區，成為當地2.4萬個就業機會的支柱。

美國經濟擺脫衰退陰影10年來，觀光替韋斯切斯特郡幫了大忙，10年間為當地經濟挹注171億美元，韋斯切斯特郡長賴提默（George Latimer）期盼更上層樓。

賴提默說：「紐約市是必遊景點，有太多東西可體驗，你可花一個月甚至一年遊玩。但如同舊金山，你去玩的時候可找一天造訪納帕（Napa）等葡萄酒鄉，為灣區之旅增色。哈德遜河谷也是如此，個人、家庭或情侶造訪紐約市，只要花一天北上哈德遜河谷，就會改變你對紐約的觀感。」

(中央社)