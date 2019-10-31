迎接台灣燈會倒數100天，台中公園變身「光影遊樂園」。（盧金足攝）

2020台灣燈會倒數100天，台中市政府邀請設計師周育潤在台中公園打造「光影遊樂園」，現場已經陸續掛上小朋友親手創作的燈籠，可愛吸睛。（台中市府新聞局提供／盧金足台中傳真）

今天是西洋傳統節日萬聖節，愈晚愈有趣的節慶熱潮，剛好台中市迎接2020台灣燈會倒數100天，在台中公園打造「光影遊樂園」，市長盧秀燕31日晚上將到場點燈，新聞局長黃國瑋表示，適值萬聖節現場將祭出「限定彩蛋」，民眾變裝到場有機會拿到限量萬聖禮。

2020台灣燈會主展區明年2月8日至23日在后里花博園區登場，副展區提前自今年12月21日在文心森林公園點燈，總展期65天史上最長。

迎接2020台灣燈會倒數100天，市府邀請設計師周育潤在台中公園打造「光影遊樂園」，盧秀燕今晚將到場點燈，讓大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆同時綻放光芒，並與藝術家蔡語婕一同彩繪燈籠，掛上花燈牆，邀請全民共同參與彩繪，創作專屬的台中故事。

黃國瑋表示，2015年台灣燈會在台中，台中公園是展區之一，2020年台灣燈會重回台中，市府特別選在台中公園迎接主展區倒數100天，具有重要傳承意義，台中公園地標湖心亭就在此，象徵燈會從「心」啟動，接下來將交棒給后里花博園區及文心森林公園。

今日正好是萬聖節，現場也將祭出「限定彩蛋」，除有萬聖節當日限定彩燈，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮；市府更特別邀請大小朋友一起參與手繪燈籠，現場已有周邊小學及幼兒園設計的老鼠造型花燈，十分可愛，親手掛上彩繪花燈牆，「全民一起參與完成更有意義！」

「傳遞台中幸福感！」插畫家蔡語婕分享，自己大學來到台中念書，一待就是10年，她將爵士音樂節、珍珠奶茶、秋水茶、糕餅、自行車道等她心中的台中印象，呈現在作品中；此外，她曾在台中公園考取街頭藝人執照，此次受邀回到台中公園參與光影創作格外有意義，特別在燈籠上繪製湖心亭。

黃國瑋表示，「光影遊樂園」即日起至11月10日晚間10時展出，台中城市吉祥物「石虎家族與歐米馬」每周六、日下午3至5時整點到場與粉絲見面，晚間7時文化局協助安排街頭藝人表演；此外，民眾拍下現場美照私訊「漾台中」粉專，小編將彙整上傳至活動相簿，按讚數最高可得平板電腦一台，第二至五名也有賣場禮券。

(中時 )