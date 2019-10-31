2020總統大選越來越近，選情逐漸步入深水區。但國民黨候選人韓國瑜因屢屢拋出難度極高的議題論述，而被部份人士抨擊是草包，有媒體近日就專訪韓國瑜國政顧問總召張善政。被問及外界對韓國瑜看法，張善政說，「他承認韓不是一百分，但跟蔡英文相比，韓國瑜是個非常熱情、熱絡的人」。

根據港媒《中評社》昨(30日)出動資深採訪小組專訪張善政，記者問張對韓國瑜的優缺點觀察，張善政說，主要有兩大優點，第一，就是待人熱誠，有的人會說他像當年的蔣經國，的確有點是，至於第二個，就是這個人夠聰明，反應快。至於缺點，張說，他離開政壇很久了，也許現階段對新政策熟悉度不夠，所以我們現在就要把他的缺點變成優點，讓他政策就會讓社會有較高比例接受。

話鋒一轉，被問及如何看待外界部份人士抨擊「韓國瑜是草包這件事？」張善政說，「大家都說他草包什麼的，我也承認他不是一百分。可是兩個比比看，韓國瑜比蔡英文好太多了」。

張善政並補充強調，「蔡英文是個非常冷漠的人，韓國瑜待人是非常熱誠的人，若有機會跟韓國瑜接觸，你原來對他印象不好也會因此改觀」。

(中時電子報)