嘉義市長黃敏惠（左六）與嘉義大學校長艾群（右六）一同為嘉義師專舊校門重現揭牌。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義師專舊校門風華再現，市長黃敏惠（中）與嘉義大學校長艾群（右六）及校友們欣喜。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義市傳真）

嘉義市政府與國立嘉義大學31日簽署合作協定，由市長黃敏惠、嘉大校長艾群代表簽約，雙方在師資培育及科普教育、運動經濟及資源整合等6面向的資源整合分享，共創城市發展，黃敏惠肯定創校百年的嘉大是院校整合成功的典範。

市府與嘉大簽約同意師資培育及科普教育、運動經濟及資源整合、動保醫療及食品安全、外語觀光及人文藝術、植栽養護及環境美化、科技發展及地方創生等6面向合作，透過統一窗口、資源共享、場館互惠、專業交流、人才培訓等5種方式執行。

黃敏惠說，由原嘉義技術學院及師範學院整合的嘉義大學，是台灣高等教育大學校院整合成功的典範，是雲嘉區最具歷史規模的綜合大學，今年嘉大百周年校慶是一個新里程碑，未來嘉大與市政府將有更緊密的合作，活絡地方產業，推動城市發展。

艾群表示，自己姓名念音像英文「Action」，此次與嘉義市政府合作，一定會帶領嘉大全力以赴，整合資源，合作交流互惠，讓嘉義市未來發展有滿滿的動能。

嘉大也舉辦「嘉義師專舊校門風華重現」儀式，第1屆師專校友謝澄漢教授回憶說，家中5個兄弟及1個妹妹，有4個兄弟考上嘉義師專，後來都當老師，再進修取得碩博士學位，一家人對嘉師的回味特別多，雖然操場、教室、宿舍等景物已經不同，但校園越來越美。

(中時 )