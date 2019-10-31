大聯盟在1994年實施新賽制，美聯、國聯各有1支「外卡」球隊可參加季後賽，2012年再擴大為「雙外卡」，即兩聯盟分區冠軍之外，勝率最高的2隊先打一場淘汰賽。而實施這一制度後，國民隊是史上7支贏得世界大賽的球隊，如果從2012起則是第2隊。

史上第1支以外卡球隊之姿奪冠的是1997年的佛羅里達馬林魚隊，當年在世界大賽以4勝2負氣走克里夫蘭印地安人隊。

接著是2002年的安納罕天使隊，那年世界大賽打到第7戰，天使才擠下另一支外卡球隊巨人隊封王，天使隊的吉祥物「逆轉猴」也跟著聲名大噪。

2003年馬林魚隊又以國聯外卡身分晉級季後賽，在與小熊隊爭奪國聯冠軍時，第6戰發生著名的外野看台「球迷干擾」事件，最後馬林魚在系列賽逆轉勝出。世界大賽則遭洋基隊，並以4勝2負捧回隊史第2冠。

接著是2004年的波士頓紅襪隊，他們在那年的美聯冠軍戰3連敗後4連勝，奇蹟般逆轉淘汰宿敵洋基，接下來又4連勝橫掃紅雀隊，繼1918年後再登世界大賽王座，終於從「貝比魯斯魔咒」中解脫。

再來是2011年的聖路易紅雀隊，他們以外卡晉級後連勝費城人、釀酒人，世界大賽遭遇遊騎兵隊。第6戰原本要輸了，靠著佛瑞斯神奇一棒在第9局追平、延長賽獲勝，第7戰再挫遊騎兵，又世界大賽封王。

然後是2014年的巨人隊，當時已是雙外卡制，巨人先擊退海隊隊，分區系列賽再打垮國民隊，接著又輕取紅雀，贏得國聯冠軍。世界大賽則遭遇另一支外卡球隊皇家隊，打到第7戰才封王，巨人投手龐加納居功至偉，獲選單場MVP。

總計有13支（次）球隊以外卡晉級世界大賽，其中7隊封王，馬林魚隊2次最多。

(中時電子報)