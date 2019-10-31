桃園市刑事警察大隊偵六隊與花蓮縣刑事警察大隊偵二隊，今天中午共同偵辦一起毒品集團時，在跟監過程中被毒蟲發現，雙方發生追逐，過程中嫌犯蓄意衝撞警車，花縣刑大幹員奮勇衝進車內阻止，卻被毒蟲強行載走逃逸，警方立刻開三槍打破輪胎，毒蟲此時駕車撞上路邊車輛失控翻覆，當場遭逮捕，在車內的李姓幹員受到輕傷。

消防隊利用破門器材搶受困在車內的員警。(戴志揚翻攝)

市刑大大隊長邱紹洲前往醫院探視受傷勇警。(戴志揚翻攝)

據了解，褚姓嫌犯為桃園地區販毒集團主嫌之一，桃園市刑大與花蓮縣刑大幹員聯合組成專案小組追緝，今天中午在桃園市八德區福德北路85號附近，針對褚姓主嫌所駕自的小客車旁埋伏，準備執行搜索，約12點15分發現褚嫌欲上車離去，立即趨前攔查。

褚嫌立刻企圖衝撞在車頭前之花蓮刑大呂姓偵查佐及右側車門旁偵二隊隊長駱貞輝，一名李姓小隊長則開啟褚嫌左後車門進入欲制止，但褚嫌仍載著李員駕車逃逸。

呂姓偵查佐見狀，隨即向該車輪胎射擊三發，褚嫌不從仍加速往福國街欲右轉廣隆街124巷時，高速擦撞停放路邊之汽車而翻覆，其餘幹員立刻一擁而上將褚嫌逮捕，李員則受困車內，經消防人員救出，幸好只有腰部扭傷，意識清楚，褚嫌則意識不清，二人皆送聖保祿醫院治療中。經現場查扣安非它命毒品一小包、吸食器一組、空氣手槍一支。全案正由警方後續偵辦中。

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(中時電子報)