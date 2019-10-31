茶油廠內堆滿新採收的茶籽。〔謝明俊攝〕

三灣梨鄉休閒農業發展協會安排遊客在梨園樹下享用美食。〔謝明俊攝〕

三灣梨鄉休閒農業發展協會力推在地農特產品。〔謝明俊攝〕

苗栗三灣永和社區茶油廠

苗栗三灣鄉向來號稱「梨鄉」，其中種梨最多的永和村、北埔村為了拓展秋冬季旅遊，特別推出食農體驗小旅行，透過一日遊，安排到三灣梨鄉休閒農業區內，遍覽製茶廠、苦茶油廠以及在梨園樹下享受美食的特殊體驗，感受純樸小鎮的悠閑氣氛，以及在地生產的好茶、好油。

苗栗縣在全國休閒農業表現最為亮眼，單是去年就在全國93個的休閒農業區中勇奪佳績，此外，苗栗也是全國唯一獲得2個國際慢城的縣市，為了將苗栗優質休閒農業的特色及風情，介紹給更多人了解，藉以推廣食農教育，選定三灣梨鄉作為推介標的。

由三灣梨鄉休閒農業發展協會所設計規畫的「茶香農遊趣」活動，是以一日遊的方式，安排遊客實際體驗苦茶油是如何做出來的，從剝殼到曝曬，到炒製、壓製出油，還可分辨不同的茶籽煉出不同茶油。

接下來，安排遊客如何製作鴻運檸檬酸柑茶，並在梨園梨樹下享用美食，以輕鬆愉快的心情，探視農家實際生活。三灣鄉長溫志強表示，三灣鄉永和村是三灣梨鄉休閒農業發展協會的重要據點之一，雖然對外交通較遠，但正因如此，才保留更多的傳統客家農庄風情，希望民眾閒時可多來走走，三灣會以最大熱誠歡迎各位來玩。

(中時 )