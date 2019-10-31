韓粉名嘴陳揮文建議，國民黨總統參選人韓國瑜陣營應把北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩也挖角過去，台北市長柯文哲竟對此表示「價碼要出得夠高啊！」令北市議員王鴻薇31日在市政總質詢痛批，又在物化學姐，柯團隊根本是沙文主義；柯答詢解釋，意思就高薪聘請，別過度解讀，更不滿表示「這就是政治謀殺、人格謀殺！」

王鴻薇詢問，柯文哲今早又失言，在你腦袋怎麼會覺得學姐是可以出賣成標價的物品？應該要說會重用她，或說很高興她的表現被看見不是嗎？

柯解釋，他的意思是，你們（指韓陣營）要努力爭取她，就這樣，這是「高薪聘請」，沒什麼不對阿。

王鴻薇怒問，那為什麼要用價格來講，你對學姐歧視性的言論並非1次，還曾說什麼流量有上千萬，學姐可陪吃飯，令人非常訝異。柯重申，高薪聘請跟價格不一樣，希望別過度解讀，意思就是高薪聘請。

王鴻薇說，她為學姐感到真可憐，在柯團隊充滿著沙文主義。柯不滿說「這是政治謀殺、人格謀殺、台灣政治訓詁學！有些文字當然會改進，不要太過。」

(中時 )