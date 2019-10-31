新北市交通局今天率先接洽美食外送平台業者Uber Eats，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念。（新北市交通局提供／譚宇哲新北傳真）

美食外送員風潮興起，卻因違規導致交通事故頻傳，新北市從10月1 日至28 日發生41件外送員交通事故，違規案件達86件，新北市交通局今天率先接洽美食外送平台業者Uber Eats，舉辦交通安全講習，宣導交通規則和防禦駕駛觀念，並建議業者定期申請辦理，盼降低事故率。

交通局交通安全科長林昭賢表示，外送員常為了趕時間和搶單而超速、闖紅燈、違規轉彎、看導航不看路況等，造成事故發生。

根據統計自10月1 日起至28 日，外送員交通事故共有41件 ，肇事原因以未注意車前狀況、未依規定讓車居多，另外送員車輛違規則有86 件，又以未依規定轉彎有22件、闖紅燈20件為主要違規原因。

林昭賢說，新北市率全國之先，邀集交通部道安委員會、監理機關和勞工局、警察局與外送平台業者共同研討對策，要求業者加強自主管理，並依法將交通安全宣導課程納入職業安全教育訓練，希望降低外送員事故率。

UBER台灣區公關總監潘瑞蓮表示，UberEats審慎看待外送員安全，已與合作汽車貨運業者研究適當商業保險，目前13個UberEats的合作業者都已經加保雇主補償險，針對有危險駕駛的外送員，後續也會加強宣導。

(中時 )