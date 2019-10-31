劉先生(中)幸運撿回一命，他說經過這次以後周遭的朋友也開始注意自己的身體，不管飲食或是運動方面，希望用自己的例子喚起大家對身體保健的重視。(吳建輝攝)

陳裕峰呼籲三高患者，運動後一定要適時補充水分，避免血液黏稠度上升，也減少心肌梗塞的發生風險。事實上，誘發心肌梗塞的病因很多，因此平日身體保養和定期健檢很重要。(吳建輝攝)

彰化一名50歲劉姓男子因患有糖尿病及3高，在醫生的建議下規律服藥並養成每日運動的習慣，但這一年因工作關係而中斷，直到本月初為了健康開始恢復建走，沒想到1日在育英國小運動結束後突昏倒，民眾撞見通報119緊急送往員榮醫院急救，院方表示，劉男到院前已經沒有呼吸心跳，經心臟科急救檢查，發現是急性心肌梗塞，由心導管團隊緊急打通堵塞的心臟血管，並裝上支架，才讓劉男的性命撿回，劉男與家屬今日也到員榮醫院感謝醫護人員精確的診斷與治療，讓他有種脫離死亡幽谷又復活的感覺。

現年50歲劉男身高175公分，體重重達111公斤，擁有高血壓、高血脂及糖尿病病史，在醫生的建議下規律服藥控制，並養成每天到校園操場健走五公里的習慣，直到去年七月因工作關係而中斷，而本月初為了身體健康，才又恢復健走運動。

員榮醫院心臟科內科主任陳欲峰醫師表示，劉男因為患有糖尿病及三高的病史，是心肌梗塞的高風險族群，在執行心導管檢查時也發現，劉男右冠狀動脈為慢性完全阻塞，血液只能靠側枝循環供應，而左迴旋枝也有70％的阻塞，而本次心肌梗塞的主因是因為左前降支呈現95％嚴重的阻塞。

陳裕峰提醒民眾，在劇烈運動後大量排汗，身體水分快速蒸發流失導致心跳加速，如沒有適時補充水分會讓血液濃度變得濃稠，就容易造成血栓而堵塞血管，強調運動後一定要適時補充水分，尤其三高患者，而誘發心肌梗塞的原因其實很多，除保持良好生活作息及定期健檢，如發現身體出現病兆，建議及早治療，降低急性心肌梗塞風險。

劉男及太太今天也到醫院感謝醫生表示，這次真的從鬼門關走一回，非常幸運遇到員榮完善的心臟醫療團隊，經過這次以後周遭的朋友也開始注意自己的身體，不管飲食或是運動方面，希望用自己的例子喚起大家對身體保健的重視。

(中時 )