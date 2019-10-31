台灣的香蕉可口又便宜，但不少控制飲食的健身人，卻因為香蕉中的碳水化合物及糖分含量高於其他的水果而不吃。不過，其實吃香蕉的好處多多，除了能幫助肌肉收縮、平衡電解值、幫助消化和降低心臟病風險之外，還有助於腎臟健康。

根據美國國家衛生總署（National Institutes of Health）的資料顯示，一根香蕉就含有422毫克的鉀，大概是人體一天所需的12％。鉀可幫助肌肉收縮，加強神經功能，將營養成分轉移到細胞內，還能調節心跳和體內的鈉成分。如果無法攝取足量的鉀，可能會導致容易疲勞、血壓升高、腎結石和肌肉痙攣等狀況出現。

許多熱愛健身的人不喜歡吃香蕉，因為一根香蕉中所含的碳水化合物及糖分含量太高。但根據國際運動營養學會（International Society of Sports Nutrition）表示，鉀能幫助調節體內的水分與電解質，一般來說運動過後，身體中的鉀會失衡，因此建議運動員在運動後可以攝取富含鉀的食物，來抵消失衡。

此外，香蕉也有助於腸道健康，平均一根中等大小的香蕉就含有3克纖維，還有益生元能幫助腸道中的益生菌發展。這些好菌除了可以改善消化問題，縮短感冒時間之外，還可以幫助減肥。甚至有研究顯示，攝取足量的鉀，能降低血壓及中風的風險，因為鉀能幫助人體排出多餘的鈉，以此降低對心臟的傷害。

除了上述的功能之外，鉀能幫人體排出多餘的鈣，而鈣正是造成腎結石的主因。因此，有研究指出，每天攝取約4000毫克以上的鉀，相較於攝取低於2400毫克以下的鉀的人，罹患患腎結石的風險竟然降低了35％。

(中時電子報)