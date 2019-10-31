北市議員秦慧珠29日在議會質疑，北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩公器黨用、濫用市府資源，上下班不用打卡，3個月從6職等跳到8職等。台北市長柯文哲則回應，人事處都會管制，符合標準才會做，且黃是機要任用，「好像就誤導說人家搞特權，是女的口譯哥！」台北市議員羅智強則諷刺表示，在民進黨的一千步之前，黃瀞瑩的「五十步」，也算「小巫見大巫」吧！

對於黃瀞瑩被質疑違反公務人員行政中立法，羅智強在臉書指出，機要人員的任用，是為了增加首長用人的彈性，本無年齡、年資等的限制，所以黃瀞瑩的任用，他認為沒有所謂的升遷快不快的問題。他提及，黃和口譯哥的情況不同，口譯哥佔的駐美處12職等政治組長，長期都是通過外交特考的外交文官出任，口譯哥破壞外交文官的體制，和黃瀞瑩的機要任用不一樣。

但羅也提及，下班去幫候選人拍片，確實有違反行政中立的問題。不過羅智強最後諷刺表示，「在民進黨的一千步之前，黃瀞瑩的『五十步』，也算小巫見大巫吧！」

(中時電子報)