總統府秘書長陳菊，認為自去年底「九合一」選舉後，電視名嘴不斷對她造謠抹黑，今年3月起連發多箭，委請律師提出誹謗自訴「以訟止謗」，其中《美麗島電子報》董事長吳子嘉被自訴妨害名譽，台北地方法院今(31)日下午再度開庭，吳子嘉強調他的發言只是評論，且半年來未在電視上評論陳菊，已釋出善意，可私下或公開向陳菊致意，但不可能道歉，「我一輩子沒有道歉過」。

吳子嘉是在今年1月16日、23日和24日，分別在電視談話性節目中，就高雄輕軌、高雄氣爆律師費爭議和勞動部長許銘春和陳菊的關係，發表相關評論和看法。陳菊認為吳的言論妨害她的名譽，因此提自訴。

北院分案受理後，承審法官曾先後安排雙方進行調解，看看有無和解撤告可能，但對於公開道歉和刊登道啟事等和解條件，吳子嘉不接受。北院今(31)日下午再度開庭，陳菊律師游琦俊說，雙方對於調解條件的歧異大，因吳不願意公開道歉，以致無法和解。

吳子嘉則說，他和陳菊素昧平生，也無私人恩怨，對於他在電視上指涉的事項，是專業評論，不認為自己犯錯要道歉，但「陳菊是美麗島事件的英雄」，他願意在過去老闆許信良出面帶領下，私下或公開向陳菊致意。

由於雙方仍無法達成和解，法官庭末改期12月19日下午再開庭，屆時將進行言詞辯論程序，若順利即可結案。

(中時 )