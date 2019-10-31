林姓重機騎士31日近中午行經富國路時，發現柯姓男子駕駛營業曳引車從巷口竄出，急煞仍閃避不及，當場人車倒地，所幸福大命大，正好從曳引車側邊前後輪間空隙滑過，僅受擦挫傷，送醫並無大礙，相關肇事責任由警方釐清中。
45歲柯姓男子駕駛營業曳引車，31日11時45分許由桃園區富國路299巷，欲左轉富國路，車頭已開到對向車道、車身正好佔據富國路單向車道時，林姓機車騎士沿富國路往永安路方向前進，見到曳引車立即緊急煞車，但人車不慎跌倒、往前飛出，不偏不倚人從輪胎間穿過。
員警接獲報案立即到場處理並將傷者送醫，所幸僅腿部受傷，雙方並無酒駕。
柯姓駕駛向警方表示，準備左轉時看到林男衝過來已來不及，只能剎車停駛「給他撞」，並立即下車查看，還好正好從輪胎間穿過，否則後果不堪設想。
相關肇事責任由警方釐清中，警方指出案發地無交通號誌，呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速禮讓，以避免發生交通事故。
(中時 )
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