東螺溪沿岸，淪為垃圾濫倒的髒亂地獄。（彰化縣環保局提供／吳敏菁傳真）

東螺溪沿岸，淪為垃圾濫倒的髒亂地獄。（彰化縣環保局提供／吳敏菁傳真）

東螺溪被濫倒，彰化縣環保局使出秘密武器，以新型遠端監控系統配合車輛辨識技術，已經成功追查到7件亂丟垃圾車輛。（彰化縣環保局提供／吳敏菁傳真）

東螺溪被濫倒，彰化縣環保局使出秘密武器，以新型遠端監控系統配合車輛辨識技術，已經成功追查到7件亂丟垃圾車輛。（彰化縣環保局提供／吳敏菁傳真）

美麗的東螺溪入夜後一片漆黑，竟淪為濫倒的熱點，不肖業者一車車載工廠廢塑膠、裝潢拆卸物等垃圾大爆發，讓人傻眼，彰化縣環境保護局統計，從年初至今，陳情東螺溪亂丟垃圾超過17件、露天燃燒超過5件，環保局自今年10月中起，使出秘密武器，以新型遠端監控系統配合車輛辨識技術，已經成功追查到7件亂丟垃圾車輛。

東螺溪風光優美，還闢建自行車道可以從北斗騎到田尾、溪湖，不肖業者卻看好位處偏荒，仗著「三不管」，駛來一車車垃圾，堆成了「垃圾長城」，還淪髒亂地獄、垃圾墳場，更還乾脆放火，露天燃燒，民眾頻頻報案，痛心太囂張了。

環保局長江培根表示，選定易遭丟棄垃圾及露天燃燒熱點，以新型遠端監控系統配合車輛辨識技術，結合警察局、消防隊、河川巡守資源等整合資源擴大查辦全力追查，已成功追查出7件亂丟垃圾車輛。

江培根表示，大部分為丟棄裝潢拆除物、木枝樹葉、菜渣等廢棄物，後續將通知車主到案，依違反廢棄物清理法，最高可處新臺幣300萬元罰鍰，未領有廢棄物清除、處理許可文件任意棄置廢棄物者，涉及違反廢清法第46條及刑法，還可處5年以下徒刑，得併科1500萬以下罰金。

(中時 )