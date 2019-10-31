宋瑋莉向蔡適應喊話呼籲，平日要多替基隆孩子爭取更多福利，不只是利用節日來放放煙火、曇花一現，這種歡樂氛圍可以營造，但是實際受惠才是市民關注的。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

基隆的母親宋瑋莉平日勤跑基層，於31日得知立法委員蔡適應與巴西柔術學院舉辦萬聖節活動「不給糖就搗蛋」，還邀請民主進步黨主席卓榮泰、一同參加小朋友踩街遊行。宋瑋莉在此表達肯定，但也遺憾的嘆氣指出，在距離即將到來的2020選舉只剩下兩個多月，才終於看見他關心孩子的活動。

宋瑋莉也藉機向蔡適應喊話呼籲，平日要多替基隆孩子爭取更多福利，不只是利用節日來放放煙火、曇花一現，這種歡樂氛圍可以營造，但是實際受惠才是市民關注的。她更指出，在她擔任議長期間，基隆市議會就曾決議要求基隆市政府不得向信義國小及仁愛國小學生和家長收受因為進行校舍改建及地下停車場工程所額外衍生加裝冷氣以及電費的錢，並大力要求市政府應該自行吸收。

對此市長林右昌也曾於2018年6月表示，基隆市學校教室光是冷氣設備加上電力系統改善的經費就超過2億5000萬，依照目前基隆市的財源狀況，林右昌當時說「我也花不起這個錢」，而對此蔡適應也毫無幫忙。

宋瑋莉表示，雖然這是個案，但她強烈認為，讓基隆在地的孩子有更好的學習環境，不因為天氣，而影響到讀書與學習的順暢是政治人物該負的責任，國中小應該全面安裝冷氣；學校教室要加裝冷氣，但是冷氣電費是否應該由學生家長付擔，這在府會曾經討論過。

宋瑋莉向記者指出，她認為這個費用絕對應該由各地方政府教育處全額負擔才對，她並指出，未來自己有機會當選立委，一定要替基隆學子們爭取金費「讓學子們都能冷一夏」，而不是讓孩子們忍耐高溫、讓夏季高溫導致中暑不適的風險提高，教室是有限的空間，炎熱夏天擠滿人，聽說、讀、寫幾乎大半個日子都在教室渡過，以使用比例來計算，有必要的規劃與爭取將是她進軍國會，必須努力的最大目標。

宋瑋莉痛心疾首的向記者痛訴，蔡適應近日主打民生議題，並說應擺在第一優先，但在基隆學子的友善環境政策，卻束手旁觀，她覺得令人難以接受，她並指出，自己將會極力爭取，為這些蔡委員根本沒照顧的孩子們，維護給他們最完善的權利。

(中時 )