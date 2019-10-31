內政部長徐國勇宣示「幫派犯罪零容忍」的立場與決心 17:482019/10/31 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 針對幫派串聯，影響選前治安，內政部長徐國勇（圖）31日召開臨時記者會，宣示「幫派犯罪 零容忍」的立場與決心，並嚴正呼籲警告，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾 公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對幫派串聯，影響選前治安，內政部長徐國勇（中）31日召開臨時記者會，宣示「幫派犯罪 零容忍」的立場與決心，並嚴正呼籲警告，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾 公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。（劉宗龍攝） 針對幫派串聯，影響選前治安，內政部長徐國勇31日召開臨時記者會，宣示「幫派犯罪零容忍」的立場與決心，並嚴正呼籲警告，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。 (中時 ) #幫派 #決心 #立場 #社會 #秩序 也許您會感興趣 推薦閱讀 同志遊行沾政治操作？反同、挺同相辯駁 02:582019/10/27 政治 貧戶全國最多！彰縣：教育助脫貧 11:242019/10/27 社會 陳茂波：不排除香港「全年經濟呈負增長」 12:292019/10/27 兩岸 高雄大學成立社會企業雨豆咖啡 達到「三合一」 17:312019/10/27 生活 國防建軍目標 不讓對方下動武決心 04:102019/10/28 政治要聞 徐國勇：社會住宅8年20萬戶有信心達成 12:092019/10/30 政治 苗栗爭取推動包租代管 已133戶加入 17:392019/10/30 生活 全國2萬戶 社宅包租代管2.0上路 20:142019/10/30 財經 柯文哲質疑社宅政策 蔡英文：要讓年輕人安居 20:592019/10/30 政治 選前掃蕩黑幫穩定治安 徐國勇重申：零容忍 16:002019/10/31 政治 政治熱門新聞 最新民調出爐！韓蔡差距變化 網喊：有點扯 - 政治 這張臉害小英民調丟8％ 韓黑教父笑死了 - 政治 綠營瘋傳大選試算 高嘉瑜爆韓蔡最終結局 - 政治 廟口阿北一句話 網：民進黨老巢要被刨光了！ - 政治 趙少康泣血真心話 網淚喊：拜託藍軍投韓吧！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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