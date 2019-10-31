針對幫派串聯，影響選前治安，內政部長徐國勇（中）31日召開臨時記者會，宣示「幫派犯罪 零容忍」的立場與決心，並嚴正呼籲警告，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾 公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。（劉宗龍攝）

針對幫派串聯，影響選前治安，內政部長徐國勇31日召開臨時記者會，宣示「幫派犯罪零容忍」的立場與決心，並嚴正呼籲警告，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。

(中時 )