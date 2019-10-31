股市投資人黃明松8年前分別使用他人證券帳戶，配合當時的佳總公司董事長曾繼立出售持股、炒作佳總及萬潤、佶優股價獲取不法利益，最高法院認定黃明松犯行明確，將他判刑8年6月定讞。

曾繼立部分，去年高院認為他坦承犯罪並繳交全數犯罪所得，犯後態度尚可，讓他獲緩刑4年、向公庫支付100萬元，因未上訴已告確定。

(中時 )