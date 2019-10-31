配合佳總董事長炒股 黃明松判囚8年半定讞 16:452019/10/31 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 股市投資人黃明松8年前分別使用他人證券帳戶，配合當時的佳總公司董事長曾繼立出售持股、炒作佳總及萬潤、佶優股價獲取不法利益，最高法院認定黃明松犯行明確，將他判刑8年6月定讞。 曾繼立部分，去年高院認為他坦承犯罪並繳交全數犯罪所得，犯後態度尚可，讓他獲緩刑4年、向公庫支付100萬元，因未上訴已告確定。 (中時 ) #佳總 #定讞 #董事長 #犯罪 #炒股 也許您會感興趣 推薦閱讀 離奇車禍 中市果菜公司董事長賴溪松過世 09:402019/10/27 社會 新竹縣文化基金會董事長平和交接 16:052019/10/28 生活 聯電榮譽副董宣明智 擔任竹縣文基會董事 21:262019/10/28 財經 攜程董事長梁建章：若出生率降低 大陸發展將減緩 21:262019/10/28 財經 台糖董事長率總公司80名員工 清淨王功海岸線 15:342019/10/29 財經 這話太真實 陸電信商董事長：5G手機現在只能測網速 10:542019/10/30 科技 港女案被害家屬 可申請犯罪被害補償金 16:592019/10/30 社會 審了13年 扁女婿趙建銘仍辯稱沒炒股獲利 17:062019/10/30 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 23:172019/10/30 社會 「中悅董事長的億萬講堂」江慶鐘：服務業追求百分百完美 04:092019/10/31 金融．稅務 社會熱門新聞 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 攜箭搭高鐵被請下車 怒告高鐵董事長等4人 - 社會 陳菊告誹謗 吳子嘉：一輩子沒有道歉過 - 社會 挺韓國瑜車隊大遊行 北市東區1日交通管制 - 社會 桃園某校網傳疑似霸凌 校方處理中 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。