2020大選逼近，內政部為掃蕩黑幫、清剿黑幫堂口讓民眾心安，不讓幫派份子影響選舉，內政部長徐國勇今下午召開記者會表示，據警政署掌握情資，得知有幫派份子近期將以舉辦幫慶、壽宴名義，廣邀各幫派在南港展覽館席開800桌，為確保選前治安，警方將強力取締防止。

北聯幫於6月24日舉辦60周年幫慶，警政署為展現掃蕩黑幫決心，本月29日依法將王姓幫主依「治平目標」檢肅到案，並經法院裁定收押；同時在警政署強力掃蕩北聯幫共16案，逮捕40名嫌犯到案。

徐國勇表示，黑幫大規模串連活動已影響選前社會治安穩定，警政署不可能坐視不管，為維護選前治安，已要求警政署比照此做法，鎖定有犯罪事證的幫派人員進行檢肅，並將對各幫派之分支堂口進行全面系統性的臨檢掃蕩，必斷絕金流，徹底從源頭遏制幫派犯罪。

徐國勇說，警政署已掌握黑幫串聯情資，因此特別提出警告，並重申政府對幫派犯罪危害治安零容忍，絕不允許選前幫派串聯行為，警方一定會強力掃蕩，選前治安不容許有危害之虞。

(中時 )