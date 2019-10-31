親民的牛港鰺已成為綠島海底明星動物。（翻攝畫面／莊哲權台東傳真）

綠島牛港鰺（潛水業者提供）

綠島石朗保護區最近來了1隻體長約1公尺的牛港鰺，非常親民，常穿梭在熱帶魚群裡覓食，吃飽了就在潛水客身旁閒逛，甚至到攝影機前搶鏡頭，呆萌的模樣，非常療癒，已成為綠島的海底動物明星， 當地潛水業者希望大家一起來保護這隻小牛，帶動地方觀光。

這隻外表憨憨的牛港鰺，體長大約1公尺，重逾30公斤，幾乎不怕人，甚至還會貼近搶食物，潛水客餵食餌料時，小牛也穿梭在熱帶魚群裡覓食，優雅的身形，速度有快有慢，讓潛水民眾攝影機停不下來，大呼不虛此行，值回票價。

墾丁後壁湖的海底明星牛港鰺「阿牛」2年前 慘遭釣客捕殺，潛水業者表示，綠島這隻小牛有時會游到其它地方覓食大概每隔兩三天就會出現在石朗浮潛海域的海底郵筒附近，所以要遇見小牛還得靠點運氣，由於該處是保護區，如果能讓小牛習慣在此覓食，就比較不有被釣走的危險。

業者指出，牛港鰺是掠食性魚類，游速快，追捕小魚維生，但是這隻綠島嬌客，卻沒有對成群的熱帶魚發動攻擊，大魚小魚和平共處的美麗畫面相當療癒，當地鄉民也呼籲不要獵殺小牛，好好保護牠，讓牠成為綠島明星，相信能吸引更多潛水客前往一睹小牛的呆萌丰采。

(中時 )