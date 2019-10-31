台中港三井OUTLET推出高美溼地免費接駁專車，遊客可在台中港旅客服務中心公車亭上車。（陳淑娥攝）

台中港三井OUTLET將自1日起推出高美溼地免費接駁專車，串聯兩地景點。（陳淑娥攝）

台中港三井OUTLET至今開幕已1年，不分平假日吸引大批遊客造訪，由於目前商場至高美溼地間無公車直達，三井OUTLET自1日起，推出至高美溼地免費接駁車，每天往返5班次，先試行至明年3月1日止，將為海線帶來更多觀光人潮。

店長蔡仲哲表示，為響應台中市府推動海線觀光政策，經過評估後，將從台中港旅客服務中心以及高美溼地遊客中心，進行點對點的接駁服務試行，之後再對整體搭乘情形做調整。

台中港三井OUTLET指出，免費接駁專車1日起正式啟動，不分平假日，每天來回5班次，往返高美溼地與台中港旅客服務中心之間，初期將先試行至明年3月1日止；遊客還可利用現有「假日接駁公車688路」，搭配既有公車路線，完整串連港區主要觀光景點及轉乘點。

台中港三井OUTLET是台灣首座海港型購物商城，結合海洋旅遊、時尚生活與休閒娛樂功能，為中部最大OUTLET PARK；設施內匯聚超過170家國內外知名品牌，其中高約60米景觀摩天輪更是台中港新地標。

(中時 )