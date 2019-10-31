前旅日投手郭俊麟在10月初遭西武獅放入戰力外名單，31日出席12強棒球賽官方計時宇鉑錶記者會，透露自己仍想挑戰日職的想法，不過也不排除回台參加中職明年的季中選秀。

郭俊麟自2014年起，為西武獅效力5年，不過今年僅在一軍出賽2場，拿下1勝1敗後便出現在今年戰力外名單中，連任西武獅二軍投手教練「貓仔」許銘傑都感到意外，認為郭俊麟表現不錯，應該還有機會才是。不過郭俊麟正面看待，表示會繼續努力。一旁的郭泓志也安慰，「我也常被釋出，這是棒球的一部分，做好準備就不用太擔心。」

郭俊麟表示，今年在二軍除了固定出賽外，也參加業餘的練習賽等，投球局數其實很高，只是沒在紀錄中，因此回台現階段會讓手臂休息，確定不會參加戰力外測試，接著準備明年春訓，並調整到有辦法出賽的狀態，有可能參加中職季中選秀。

一旁經紀公司補充，因為郭俊麟今年投球局數很高，因此最好方式是先讓他關機休息，球隊機會經紀公司會幫忙處理，讓郭俊麟好好準備明年的春訓。未來希望以日職為優先，不過身體健康最重要，也會考慮這段期間和廖任磊參加味全龍秋訓一樣，到別的球隊一起參與訓練。

(中時電子報)