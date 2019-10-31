潛艦國造將在高雄造船廠造船組裝，基隆負責生產零件，產業鏈全部估可製造1萬個就業機會。（資料照）

基隆市長林右昌澄清基隆港為軍事要塞，敵軍攻擊目標與潛艦園區無關。（許家寧攝）

（16：21更新內文） 基隆市爭取「潛艦國造」潛艦產業園區落腳和平島，協助高雄生產潛艦所需裝備零件，議員呂美玲質疑能否如口號帶動近萬名就業機會，更憂心國防機密卻大聲嚷嚷，萬一打仗時，會讓和平島成為敵人轟炸的目標。

基隆市議會今進行市政總檢討，針對市府報告在民進黨立委蔡適應極力爭取之下，潛艦國造產業園區選址台船基隆廠，作為潛艦產業園區專用生產基地，預估整個潛艦國造上、中、下游產業鏈，約可創造1萬個以上工作機會，引來國民黨議員輪番質疑。

副議長林沛祥率先發難，質疑1萬個就業機會是怎麼估算的﹖從報告上完全看不到，他說，「數字會說話，但也會騙人」，希望說清楚講明白。議員呂美玲也痛罵，通常潛艦製造的地方都是比較隱密的，哪有人這樣大聲嚷嚷，告訴給人知道。

呂美玲認為，潛艦造船專業性比較強、也具機密性，基隆過去都是一般造船，在還沒創造就業機會之前，很多中下游廠商都已經「挫哩等」，憂心政府要如何輔導轉型，而且一開始專業人才一定都是從外面來，有規畫讓專業人才就地引用、訓練嗎。

呂美玲說，通常潛艦製造的地方都是比較隱密的地方，真的要擺這裡，萬一打仗的時候，和平島會不會變成轟炸目標﹖她說，潛艦國造的話就到高雄去，認為蔡適應立委太天真了，口號空洞，她還提醒市長林右昌「不要被騙了！」

林右昌回應，1萬個工作機會是整個造艦生產鏈，不是集中在某一段，就他了解，台船基隆廠目前就有替海巡造船計畫，現有造船能量，不會因為潛艦排擠消失，至於轟炸說，整個基隆港自古就是要塞，也是海軍基地，潛艦園區不影響，「我們本來就是目標！」

(中時 )