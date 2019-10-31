韓國瑜桃園傾聽之旅第六站到華勛公園，與鄉親舉行見面會。他說，今天星期四是莒光日，有這麼多人來，大家掌聲鼓勵一下。他請民眾看看，每個人的眼睛炯炯發光，來韓國瑜造勢的場合是等人不是等便當，每個人的眼神表情告訴韓國瑜，好好做認真選，為人民打拼，人生經過很多高低潮，看盡了人生百態，感慨很多，20多歲當兵退伍，白天讀書晚上打工，暑假去搬瓦斯，騎著野狼125，上課完畢就打工賺錢，1個月1萬2，4千塊自己用8千塊給爸媽，讀書賺錢還要養家，心中卻充滿樂辜，很清楚未來有希望。

他說，過去亞洲四小龍老大台灣，不光是經濟好，流行歌曲一出去全東南亞大陸都轟動，電影、電視劇轟動華人圈，賺得錢淹腳目，對大陸13億人口喊出經濟學台灣、政治學台北，可是40歲以上鄉親有多久沒聽到台灣錢淹腳目？從屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化，今天到桃園，接觸到太多辛苦的人，而且最不敢相信的是，中南部是民進黨大票倉，30年來無怨無悔支持民進黨，希望帶給台灣清廉勤政愛心土，結果變了，不是從前純潔充滿理想的民進黨。

韓國瑜說，高雄有遊覽車老闆，有128輛車，現在剩下1輛，因為這輛賣掉公司牌照就沒了。屏東墾丁40多歲的年輕人說，過去生意好，1間民宿便3間，座談時眼淚卻掉下來，生意不好已全部賣掉。農民朋友掉眼淚說，阿里山中茶葉幾乎沒人買，越支持民進黨的中南部鄉親日子越苦，這是不對的，這麼好的機會給民進黨，為什麼不幫台灣人民安居樂業？心思愛權力沒愛人民，執政不用心選舉搞抹黑，抹黑韓國瑜，藉著抹黑競爭對手贏得選票不是台灣價值，是下三濫手段。

「如果好好執政連我都想投給蔡英文」韓國瑜說，為何不認真執政，現在年輕人被低薪困住，視野打不開，兩缺，缺錢缺機會，我提出來世界忘記台灣台灣忘記世界，必須快速國際化，培養下一代，都是值得。投資未來，大學4年碩士班1年做交換生，政府絕對出錢，卻對我酸言酸語，前瞻8千8百億，搞不清楚幹什麼，風力發電兩兆，核四好好廢掉5千億打水裡，大家想想為什麼不拿錢培養下一代，學生貸款政府為什麼不幫，要解決學生貸款，讓經濟困難的年輕子弟利息降低，甚至銀行都不向學生收利息，由政府補貼。2020年是最後最好的機會，很多鄉親充滿無奈，對政府施政充滿懷疑，可是沒辦法，對政府不滿，抗議只有看到鐵絲網根據馬，警察憲兵，總統躲在府內不出來，民進黨政府離民心越來越遙遠，民調冷冰冰數字，有心人操作孫悟空金箍棒，要幾趴就幾趴，以後讓蔡英文一百趴，藉著阿拉伯數字來欺騙，忘了肩膀上的責任，這是對政府無奈，貪汙腐敗派系分贓施政錯誤嘴巴硬ㄠ打死不承認錯誤，不是當年的民進黨。拜託鄉親選票集中，為自己投下這張神聖一票，唯一機會就是手上這張票。下一代茫然失去方向沒有信心，絕對不能窩囊過下去，台灣的未來將會非常悲慘，絕對不能接受，要靠自己的選票救自己，為擦亮中華民國投這一票。

(中時 )