印尼將採購兩中隊F-16戰機

為了加強防空，從明年起，印尼將採購兩中隊的最新型美製F-16戰機。

據印尼國營安塔拉新聞社（Antara news agency）報導，印尼空軍司令尤尤蘇迪斯納（Yuyu Sutisna）28日說，雅加達將採購兩中隊的72批次最新F-16「毒蛇」（Viper）戰機，以作為2020-2024戰略計畫的一部份。

(中時電子報)