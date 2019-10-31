最新F-16！印尼要買兩中隊 16:272019/10/31 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 印尼F-16戰機。（洛克希德馬丁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼將採購兩中隊F-16戰機 為了加強防空，從明年起，印尼將採購兩中隊的最新型美製F-16戰機。 據印尼國營安塔拉新聞社（Antara news agency）報導，印尼空軍司令尤尤蘇迪斯納（Yuyu Sutisna）28日說，雅加達將採購兩中隊的72批次最新F-16「毒蛇」（Viper）戰機，以作為2020-2024戰略計畫的一部份。 (中時電子報) #F-16 #印尼 #洛克希德馬丁 #採購 #72批次 也許您會感興趣 推薦閱讀 詹氏：升級變形有理！ F-16全球需求速增 10:252019/02/16 軍事 盼老美降價20億 這國要買8架新F-16 14:592019/07/11 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 09:512019/08/25 軍事 汰換F16 這國砸340億加碼買9架F35 15:592019/10/09 軍事 亞洲中東需求大 F16訂單超3倍成長 09:512019/10/23 軍事 軍事熱門新聞 港媒：演練突擊香港 陸直升機墜毀11死 - 軍事 最新F-16！印尼要買兩中隊 - 空軍 殲20陸版忠誠僚機 隱形礪劍1首亮相 - 軍事 美上將示警：陸航母將進入印度洋 挑戰美印太戰略 - 軍事 從錯誤中學習 福特級2艦進度超前 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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