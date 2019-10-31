我們都希望家中長輩能夠長壽，而用「呷百二」來祝賀他們能健康活到120歲，竟還真的有人做到了！她稱得上人類壽命的極限，來自俄羅斯阿斯特拉罕地區（Astrakhan）的坦齊莉亞（Tanzilya Bisembeyeva）活得相當夠本，生於 1896年的她，經歷了一世紀的歷史，目睹過2次世界大戰，及蘇聯解體，近日以123歲的高齡辭世，被俄媒譽為世界上最年長的人類。

綜合外媒報導，坦齊莉亞生於西元1896年，是哈薩克和穆斯林的後裔，出生時，竟然還早了最後一位沙皇尼可拉二世（Tsar Nicholas II）加冕2個月。人生閱歷無數，親眼目睹2次世界大戰、蘇聯解體以及俄國多起革命。10月25日，再過半年就能挑戰124歲的坦齊莉亞，安然地在家中逝世，享嵩壽123歲。她的後代共有3個兒子，10個孫子，25個曾孫及2個玄孫。

自2019年1月開始，坦齊莉亞就榮登金氏世界紀錄上，世上最年長的人類。（摘自Russian Record Book ）

自2019年1月開始，坦齊莉亞就榮登金氏世界紀錄上，世上最年長的人類。就當地居民指出，坦齊莉亞直至100歲才看過醫生，她長壽的關鍵來自於健康勤勉的生活方式。她只吃天然食物，並勤奮工作，也因此，全村村民皆出席長壽的坦齊莉亞的下葬儀式，以緬懷她。

坦齊莉亞的高齡記錄得到了俄羅斯政府的官方承認，並收錄於《俄羅斯記錄簿》（Russian Record Book）之中。

(中時電子報)