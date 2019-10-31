台灣人特別愛進補，特別是天氣一轉涼，不少人就開始蒐羅各式藥材做為冬令進補使用，常見的補氣藥材有黃耆、人蔘、當歸、紅棗或何首烏等…不過這些都比不上近幾年最火紅的話題補品「人蔘」了！特別是近幾年韓流當道，「高麗人蔘」的討論越發火熱，人蔘在調理身體、增進活力、滋補強身等方面都有不錯的效果。但是進補也得運用得宜，也可能因為體質與身體狀況而滋補過頭、燥熱上火，反而造成反效果。今天就來教大家如何「補得剛剛好」！

進補要謹「蔘」 先了解自己的體質很重要

現代人的飲食與生活習慣，普遍都是上火體質，如逢氣溫多變的季節，身體常見有調節不良的問題，容易引發食慾不振、氣虛等的現象產生，這時候人蔘就是很好的中藥食材。而紅蔘被視為上等的補品，有千年的食用歷史，對全方位養生、體質調整有幫助，特別是這幾年因為「韓流」的影響，更多人會選擇以紅蔘來提升元氣。

高麗人蔘雖為養生首選，但其實並非大家都適合食用。建議進補前要先了解自己的體質，應該根據中醫「虛則輔之，實則瀉之，熱則寒之，寒則熱之。」的原則，以滋補為主，特別要選擇溫補的食材來進行調理。所以如果身體狀況有異，如感冒、懷孕、月經期間或者有高血壓、肝腎臟病等的人容易會因為不當進補而造成影響，建議還是要因證（體質）而別（區別）。

進補前先了解自己的體質是非常重要的一件事，根據體質狀況再來挑選適合的食材，才能補得剛剛好。(圖片/品牌提供)

複方養氣不上火 特殊配方安心補氣

對於台灣人來說，體質多屬於又濕又燥的類型，如果用單方人蔘來補氣，容易因為體質不合引起上火的症狀。因此，食用人蔘時要運用複方，與其輔助藥材互相搭配與調合，才能完整的養氣。

「桂格高麗人蔘滋補液」專為國人研發適合全家大小來飲用，不僅依循食材的特性，讓其性溫、性平且味甘，並在多重的平衡配方互相調合之下，達到完整的養氣功效，同時也改善單方易上火的疑慮，更符合了現代人的身體習性。

紅蔘、白人蔘，搭配西洋蔘、蓮子、百合、蜂蜜、紅棗等複方，不僅能增強體力，還能幫助提升好精神，讓不管是發育中的兒女還是公事繁忙的老公，或者年邁的長輩都能飲用，是款對於一家大小都適用的滋補品。

「桂格高麗人蔘滋補液」適合全家大小來飲用，依循食材的特性互相調合，達到完整的養氣功效，符合現代人的身體習性、隨時來一瓶補充元氣。(圖片/品牌提供)

「桂格高麗人蔘滋補液」做為送禮也是很好的選擇，照顧全家人的健康。(圖片/品牌提供)

人蔘皂苷含量是關鍵 即開即飲好方便

現代人生活非常忙碌，熬夜也成為生活常態，長期下去，健康問題接連而來，所以想補氣就要懂養生的觀念。在現代藥理學研究發現，高麗蔘是相當出色的中醫藥學養生聖品，能夠補充元氣、幫助調養虛弱體質。而在選購人蔘飲品時，「皂苷含量」是人蔘的精華所在，皂苷含量的多寡便成為影響產品等級的關鍵。桂格推出的「高麗人蔘滋補液」選用珍貴的6年高麗紅蔘、結合白蔘、西洋蔘、紅棗，且常溫包裝攜帶方便，讓你可即開即飲，適合要照顧家人健康卻沒時間的你。長期飲用可以調養體質、滋補強身。需要的時候來一瓶，也可讓全家大小元氣滿分。

忙錄的現代人更要時時愛自己，桂格「高麗人蔘滋補液」讓你即開即飲，長期飲用可以調養體質、滋補強身、元氣滿分。(圖片/品牌提供)

桂格「高麗人蔘滋補液」即開即飲、攜帶方便。(圖片/品牌提供)

(中時電子報)