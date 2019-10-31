從事快遞工作的45歲李姓男子，因經常得搬運重物，年輕時腰部拉傷卻未治癒，日前他感覺下背疼痛，服用止痛藥也沒用，有時開車時發作、還痛到身體忍不住彎曲成蝦狀，就醫確診為坐骨神經痛，經接受「微創脊椎內視鏡手術」治療，症狀大幅緩解。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師羅達富指出，下背疼痛或合併坐骨神經痛的患者在骨科門診中很常見，其原因可能為椎間盤突出、薦髂關節失衡或風濕性關節炎等，多數患者經保守治療可控制症狀，部分嚴重者則需手術。

以李男為例，羅達富說，他因腰椎第五薦椎第一節椎間盤突出壓迫神經引發坐骨神經痛，嚴重時會感覺腿部麻痛、無力，疼痛發作時身體甚至得「彎曲成蝦子般」、藉以減緩痛感，已影響日常生活行動及工作。

羅達富強調，椎間盤屬於2個脊椎骨間的軟骨構造，有緩衝、吸收身體重量與壓力的功能，若長時間彎腰或搬運重物、曾受傷者，容易因腰薦椎的椎間盤壓力過大而突出、引發疼痛。李男經「微創脊椎內視鏡手術」刮屑並夾除突出的椎間盤，術後即感覺輕鬆許多。

羅達富說，「微創脊椎內視鏡手術」出血量少且傷口疼痛感小、恢復快，但術後休養與復健相當重要，患者平時應注意姿勢正確、勤做運動維持腰背肌力，避免復發。

(中時 )