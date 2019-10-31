環保署表示，來自中國大陸的境外污染影響持續減緩，各地空氣品質逐漸恢復平常型態，將解除本次境外污染物預警。中部以北地區31日起恢復平常東北風影響型態，南部地區位於背風面及地形因素限制，大氣擴散條件不佳，可能有污染物累積，雲嘉南以北各項污染物均已呈下降趨勢，環保署解除本次境外污染物影響提醒。

環保署指出，昨（30）日凌晨起，北部空氣品質開始受到東北風挾帶的沙塵及霾害影響，全臺共造成15個測站空氣品質達不良等級。懸浮微粒(PM10)最高小時濃度為萬里站達318微克/立方公尺，富貴角的細懸浮微粒(PM2.5)達95微克/立方公尺，中南部除沙塵影響也因風強產生地表揚塵現象，PM10最高小時濃度為崙背站達302微克/立方公尺。

據今（31）日下午13時最新監測資料顯示，境外污染影響持續減緩，中部以北PM10小時濃度在50微克/立方公尺以下，PM2.5在20微克/立方公尺以下；南部PM10小時濃度多在110微克/立方公尺以下，PM2.5在50微克/立方公尺以下。環保署提醒，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

(工商 )