頭份市公所爭取1600萬元來整建蟠桃公園籃球場。〔謝明俊攝〕

苗栗頭份市內蟠桃公園，是早年頭份市內設置的大型公園之一，園內設有籃球場2座以及半場練習場4座，是頭份當地青、少年及小朋友重要的籃球活動場地，為了提供年輕人更好的籃球場地，頭份市公所積極向中央爭取經費整建，日前獲得教育部體育署補助1350萬元，加上自籌250萬，共1600萬元將打造新的風雨球場，預計110年3月完工。

蟠桃公園位在頭份市建國里，周邊有頭份國小、建國國中、蟠桃國小等學校，公園內原設有標準籃球場2座，以及半場練習場4座，是當地青少年及小朋友打籃球重要活動場地，公園及球場設立已有多年，設備業已老舊，加上又是露天球場，遇到天候不佳，往往影響活動進行。

頭份市公所為營造優質運動環境，積極爭取中央補助，於今年提報「苗縣蟠桃公園風雨球場興建工程」，獲教育部體育署補助經費1350萬元，加上自籌250萬元，共計1600萬元整，將原有蟠桃公園球場重新改建，包括球場結構鋼構工程、壓克力面層鋪設、球場畫線及夜間照明設備工程，預計110年3月竣工，盼完工後的風雨球場能提供民眾更安全、更標準、不受天候影響的運動場地。

(中時 )