台南市刑大偵六隊槓上開花逮獲陳姓藥頭（灰衣者），在他車上起獲兩槍60彈。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

安南區一對毒鴛鴦販毒名號響亮遭警方盯上，林姓老公數日前才因通緝被捕入獄，警方28日在安南區逮獲林妻，驚見她房內還有陳姓男子，她急解釋是藥頭非男友，警方槓上開花，在陳男身上搜出85公克海洛因與2槍60顆子彈，將兩人依照毒品與槍砲等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

林姓夫妻皆身染毒癮，兩人在安南區經營販毒勾當，遭專案小組緊盯，48歲林嫌日前跑路到台東避鋒頭，數日前回台南時，因通緝在案，意外遭安南區在地警員逮捕。

林嫌落網，專案小組研判林妻會「跑路」，造成案件破局，28日動員逮人，在府安路租屋處門口埋伏，將正要出門的她逮捕，隨即搜索其住處。

警方進入林妻閨房，驚見竟有陌生的男子在房內玩手機，林妻忙解釋44歲陳姓男子是藥頭，不是男友，警方隨即在陳嫌身上找到20公克安非他命與85公克海洛因。

陳嫌以為警方是衝著他而來，供出持有毒品外，並從車上繳出兩把改造手槍與59顆子彈與1顆打母彈，意外槓上開花破獲槍毒。

陳嫌與林妻兩人落網後毒癮發作，頻頻拜託警方讓自己解癮遭拒，林妻在警局內一度翻白眼昏睡，醜態百出，差點被戒護送醫，最後將兩人依照違反毒品與槍砲條例移送台南地檢署偵辦，陳嫌或檢察官交保後，又因案遭其他單位警方持拘票拘捕。

(中時 )