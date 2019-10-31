智利政府決定將取消APEC峰會，蔡英文總統今天表示「非常遺憾」，呼籲會員國能夠採取補救措施，她也已經指示各部門，雖然峰會無法辦理，但這次台灣所主張的合作倡議，仍應透過部長級的多邊對話進行。

蔡英文總統今天在臉書表示，這兩天，有兩件與台灣有關的國際大事，昨天美國參議院一致通過「台北法案」，今天眾議院外交委員會也通過了眾議院的版本。

她說，我們是守護民主價值的第一道防線，作為區域的重要成員，我們會善盡國際責任。不挑釁、不冒進，確保台海和平穩定的現狀，不會被片面改變。

她感謝美國國會與行政部門，對台灣的支持，「這是對我們長期堅守民主立場，努力維持印太地區和平、穩定與繁榮現狀的肯定」。

此外，智利政府因為當地情勢動盪，安全考量下決定將取消APEC峰會，蔡英文表示，「我們感到非常遺憾」。

她說，APEC是國際重要的經濟對話平台，也是台灣所參與最重要的國際組織。我們呼籲透過APEC成員的共同努力，希望能夠採取補救措施，來呈現過去一年所有會員努力的成果。

蔡英文強調，她也已經指示各部門，雖然峰會無法辦理，但這次台灣所主張的合作倡議，仍應透過部長級的多邊對話進行。積極參與國際社會，是政府的重要工作之一，「台灣為世界做出貢獻的腳步不會停止，我們會盡最大的努力。」

(工商 )