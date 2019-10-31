PG One新歌歌詞。（圖／翻攝自娛樂扒叔微博）

25歲繞舌歌手PG One（本名：王昊）2017年參加選秀節目《中國有嘻哈》，最後獲得全國總決賽冠軍，2年前他與已婚的李小璐鬧出緋聞，昨(30日)兩人相戀鐵證影片流出，PG One也承認和李小璐有感情，但反嗆自己不會被打倒，會繼續出新歌，昨晚他就推出新歌〈Cut It Up〉，歌詞唱道：「她扭起來像是Cardi B，為了要討好我加著戲」，引發討論。

昨PG One出聲承認和李小璐的一段情，稱兩人在最痛苦、最陰暗的時候發展過感情，他曾睡醒後不願面對世界，是和李小璐彼此依靠才撐過去，他向陪伴了這兩年的粉絲道歉，之後他仍會做音樂，嗆：「音樂我還是會繼續做，不就是想弄死我嗎？來啊！喜歡聽你們就繼續聽，不喜歡的就取關我吧」。

昨晚PG One說到做到立刻推出新曲〈Cut It Up〉，歌詞引發外界關注，除了繼續嗆：「別想看我Falling，所謂的歌手，被牽著鼻子走，在原地停留，等候誰拯救，不管是誰都要和我比，用著我用剩的課桌椅」，並用當過脫衣舞孃的Cardi B比喻，說：「她扭起來像是Cardi B，為了要討好我加著戲」，引來網友評論：「靠李刷熱度？」、「這歌詞是什麼鬼東西」、「歌詞好凌亂」、「其實挺好聽的」、「越來越相信視頻是他自己爆的」。

(中時電子報)