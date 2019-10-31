今（31）日是西洋的「鬼節」萬聖節，三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節-不給糖就搗蛋」活動，邀請同棟行政大樓的「八里愛心教養院」及「光明公共托育中心」的小朋友們Cosplay變裝歡度萬聖節，透過互動遊戲認識戶所業務。（許哲瑗攝）

今（31）日是西洋的「鬼節」萬聖節，三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰萬聖節-不給糖就搗蛋」活動，邀請同棟行政大樓的「八里愛心教養院」及「光明公共托育中心」的小朋友們Cosplay變裝歡度萬聖節，透過互動遊戲認識戶所業務。（許哲瑗攝）

今是萬聖節，三峽戶政事務所舉辦「敦親睦鄰－萬聖節不給糖就搗蛋」活動，邀集八里愛心教養院、光明公共托育中心的孩子們，變裝成美人魚、超人及鯊魚等各式造型上街討糖，戶所同仁也將大廳裝飾上墓碑、十字架及鮮花，讓洽公民眾彷彿置身神秘又詭譎的墓園，不禁會心一笑，也吸引不少人拍照打卡。

三峽戶所主任游玲玉表示，配合萬聖節到來，戶所同仁集思廣益，利用紙箱剪成墓碑、十字架，鋪上紙黏土後，再用壓克力顏料上色，營造成墓園的神秘鬼魅感，最後放上鮮花、南瓜及蜘蛛網等裝飾，多彩繽紛的元素布置，翻轉戶政事務所過往較冰冷的印象，同仁也打扮成電影「驚聲尖叫」的死神，一同慶祝萬聖節。

此外三峽戶政所也邀請50多位孩子，裝扮成美人魚、愛莎公主、超人、鯊魚裝等搞怪造型，提著南瓜桶沿街討糖，2歲的王小朋友的媽媽融入環保概念，利用紙箱自製恐龍裝，酷炫模樣相當搶眼；2歲的張小妹妹則扮成童話故事的小美人魚，可愛模樣吸引不少民眾合影。

民政局表示，戶政業務與民眾生活關係密切，希望透過寓教育樂的小活動，向年齡層較低的小朋友介紹戶政工作及訊息，從小紮根通識教育，達到寓教於樂的效果。

(中時 )