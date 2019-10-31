勞動部職安署昨天公布外送平台業者專案勞檢結果，認定有5家外送平台業者與其外送員屬僱傭關係，共享經濟協會昨晚聲明批評勞動部「以個案當通則，扼殺全台八萬外送員工作機會」，對此，勞動部部長許銘春今天表示，平台不能只顧自己利益，勞動部不能接受平台用假承攬真僱傭的方式規避雇主責任、剝削勞動力。

據勞動部掌握，foodpanda有約2萬名外送員、UberEATS有1萬6千名外送員，占總體食物外送員人數45129人比例超過一半。據勞檢結果發現，11家業者中有2家確認已經歇業，其中6家業者抽查個案認定與其外送員有5家為僱傭關係、1家為非僱傭關係；另外3家業者沒有自有外送員而是委由貨運公司外送，其中1家為僱傭關係、2家非屬僱傭關係。

平台經濟協會也稱勞動部「以過時法規規範新經濟」，許銘春說，平台經濟是新興的經濟，目標是要共享經濟，但共好應該是平台經濟的目標，勞動部尊重平台經濟，也樂見他們發展。但平台不能只顧自己利益、追求自己利潤，業者跟外送員應該要共好，勞動部尊重與業者與外送員的契約，不能接受用假承攬真僱傭規避雇主責任、剝削勞動力，「勞動部沒有去否定平台經濟」，至於業者希望行政院能針對新興平台組成跨部會小組研商法令規範，勞動部願意與業者努力。

許銘春說，勞動部從從屬性認定平台與外送員屬僱傭關係，無論是僱傭或承攬勞動部都尊重，但平台業者應善盡企業社會責任，也要重視消費者的食品安全，不能因為業績、要求外送員搶快造成危險等等，畢竟已經發生這麼多起意外，也有人因此喪命，希望透過這個事件讓平台經濟更好，也讓他們善盡企業社會責任。

許銘春也說，此次僅針對40多名外送員勞檢，至於其他的未在此次勞檢的外送員，將納入明年度的專案勞檢，以確保外送員的勞動權益。

(中時 )