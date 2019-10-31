▲所有參加變裝快閃的精神護理之家住民與院方的工作伙伴。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

▲中榮埔里分院的精神護理之家的住民，配合萬聖節，除快閃演出，並也裝扮鬼臉等各種有趣的動作。（埔榮提供／楊樹煌南投傳真）

臺中榮總埔里分院附設精神護理之家(康芯家園)，為讓住民有時序感，配合西洋萬聖節與榮民節，今在院區入門大廳推出別開生面的快閃活動，讓家園住民與到院就診的民眾，在互動中充滿著歡樂氣氛，也讓住民們的臉上洋溢著幸福與滿足的笑容。

中榮埔里分院這項快閃活動，以時下最流行的「Baby Shark」為背景音樂，搭配著霍格華茲魔法學院的裝扮，以及工作人員替住民手工量身製作的道具裝扮，在院長徐慰慈帶領下，於院區大廳揭開序幕。

節奏輕快的樂音與住民邁力的演出，動作看似整齊，但略帶點小小的凸槌，反而讓就診民眾都歡呼不已，為現場增添不少愉悅歡樂的氣息，最後則由工作人員及家園住民，逐一分送糖果給所有在場民眾，圓滿落幕，院方希望分享到糖果的民眾，皆能感受家園住民辛苦參與的用心以及心中想傳遞的祝福。

中榮埔里分院指出，雖然快閃活動只短短10分鐘，但精神護理之家康芯家園的工作同仁，幕後籌備時間卻長達月餘，從帶領住民練舞到手做道具，舞蹈動作雖簡單，但要讓認知功能退化的住民記住，且積極投入，確有不易。圓滿的演出，也讓住民充滿歡樂與驚喜。

(中時 )