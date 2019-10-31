台中市政府衛生局舉辦「2019台中市在地化長照服務短片製作競賽」，徵件自即日起至11月29日止。（台中市衛生局提供／台中馮惠宜傳真）

讓更多民眾知道長照服務相關資訊，喚起社會大眾對年長者照護議題的關注，台中市政府衛生局舉辦「2019台中市在地化長照服務短片製作競賽」，希望以台中市長照資源、服務為主題，鼓勵學生及社會人士組隊拍出創新、觸動人心的作品，徵件自即日起至11月29日止，分校園組以及社會組，其中社會組第一名獎金為10萬元。

衛生局長曾梓展表示，台中市有豐沛的長照服務資源，希望藉由這次活動，以參賽者的視野帶領大眾從不同角度認識長照服務，除讓民眾了解長照與自身相關的重要性，也吸引更多年輕人投入長照服務行列。

這次競賽分成校園組及社會組，校園組參賽者為就讀台中市高中(職)以上學校學生；社會組參賽者則不限居住地、戶籍地，18歲以上的民眾均可參加。獎項方面，兩組分別取前3名及佳作5名，校園組第一名獎金為7萬元；社會組第一名獎金為10萬元，另外，為鼓勵學生創作者，校園組初審入圍即可獲得3000元獎金。

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