遠東集團70周年攜手與小智研發公司，將環保回收車化身為行動綠方舟，今天進駐高雄大遠百。（柯宗緯攝）

高雄大遠百邀請桃源國小師生到場校外教學，遠東百貨總經理徐雪芳（中）捐贈桃源國小學童文具組合。（柯宗緯攝）

高雄大遠百推動環保教育列車，今邀請幼稚園小朋友戶外教學。（柯宗緯攝）

只要5分鐘，寶特瓶就可翻身為小巧花盆！遠東集團70周年攜手小智研發公司，大力推動環保，將台灣首見的「行動綠方舟」mini Trashpresso，開進高雄大遠百廣場，提供市民朋友更多做環保愛地球的機會，預料將掀起一波環保回收熱潮。

高雄大遠百於10月31日舉辦啟動儀式，將傳統動輒占地千畝的回收處理廠，濃縮改造成貨櫃般環保回收車，這台「綠方舟」曾經走遍上海、義大利等國家，今年10月引進台灣，繼10月初首站到新竹巨城百貨後，第二站環保教育列車開抵高雄大遠百。

主辦單位、遠東集團「徐元智先生紀念基金會」執行長黃茂德指出，2009年遠東集團60周年時，遠東集團募集152萬回收保特瓶，興建遠東環生方舟（台北花博流行館），而在2019年遠東集團70周年，繼續落實環保行動觀念，推動「行動綠方舟」。

活動也邀請幼稚園小朋友響應，黃茂德向小朋友說，我們生活的地球生病、發高燒了，因為有一堆垃圾堆積，呼籲要當環保小尖兵，要愛護地球建立環保觀念，玩具舊了不要亂丟，也可以整理後，送給需要的孩童。

小智研發公司技術長劉子煒指出，這台「行動綠方舟」，只要5分鐘就能讓垃圾再生，透過收集、破碎、加熱和塑形，就能快速處理的垃圾，1小時就能回收處理50公斤的寶特瓶。

劉子煒進一步說明，它能將塑料迅速變為有價值的產品，讓回收流程變得簡單又有趣，用最快的速度變廢為寶，甚至延長塑料使用期限，透過互動流程鼓勵大眾也能成為回收材料供應來源，將無用垃圾賦予新價值。

遠百指出，透過這台行動綠方舟，回收寶特瓶可製成小巧精緻花器，高雄大遠百展出至12月20日為止，消費滿 1000元即可免費獲得1個環保再生花器，歡迎民眾前來體驗。

高雄大遠百周年慶期間不忘做公益，為讓高雄資源缺乏的偏鄉學童，有機會一起參與最先進的環保再生體驗，今在行動綠方舟高雄啟動儀式中，特地邀請桃源國小師生到場進行校外教學活動，遠東百貨總經理徐雪芳並捐贈桃源國小學童文具組合。

高雄大遠百即日起推出首波周年慶祭出超強回饋活動，化妝品、內睡衣當日單筆滿2000元送200元、百貨服飾當日累計滿5000元送500元。另外，活動期間單筆消費滿2000元，還可開回現代汽車大。

(中時 )