台北市長柯文哲（右一）、北市府顧問劉嘉仁（右二）上備詢台。（張穎齊攝）

北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩遭爆被台北市長柯文哲愛將、北市府顧問劉嘉仁性騷擾，除了將門關起來，製造1男1女共處一室的密閉空間外，還疑似有肢體、訊息騷擾。柯文哲對此指示，就將2個人隔開，然後就交給勞動局調查；劉嘉仁則喊冤「強烈抗議性騷擾3字，我有妻小，我不是慣犯，沒對學姐不禮貌！」

北市議員張茂楠31日在議會市政總質詢質問，學姐性騷擾案的前因後果到底如何？研考會主委余家哲緩頰說「也不是騷擾啦」，聽到這件事後，就跟市長報告，這是其他同事跟他說的，不是學姐跟他說，發生過程並不知道，也沒仔細查證；余強調，劉負責安排行程，2人一些行程會一起跑，但因在工作上有摩擦、不舒服，所以把2人工作隔離、不要一起跑。

柯文哲則僅說「2個人就隔開，然後就交給勞動局」。

「強烈抗議性騷擾3字！」劉嘉仁上備詢台駁斥，他有妻小，完全是談工作上的事，長官交代的事也努力達成。張茂楠質疑「為何要把門關上？」劉回答，他就只是把門帶上來，談完話很快就離開顧問室，自己必須改進。

張茂楠怒斥，但1男1女共處一室此舉，已造成學姐心生恐懼、不愉快。劉嘉仁僅說「謝謝議員指導」。勞動局長賴香伶則說，這要有改善，雙方在空間上要調處，若有權益上的問題就不一樣。

北市議員陳怡君也質疑，劉是人夫，學姐是單身，劉應該澄清沒有這回事，難道跟任何人講話都是關門？劉解釋，沒有，當天只是討論公務，且他跟男性同事也是有關門，因為會討論比較重要的公務。

陳怡君要求，劉嘉仁要把跟學姐傳送的LINE訊息公開，以昭信沒有任何不禮貌的言語，市府不能蒙羞。劉僅說，簡訊過程中完全沒對學姐不禮貌，他剛剛已經接受勞動局查處檢驗，市長已經交代，就依照長官指示。

陳怡君表示，性騷擾通常是慣犯，希望劉接受調查，可以還清白，對任何同事談公事或私事，辦公室門都要打開，不是說隔離就沒事，市府很多女生單身或已婚，任何人都會覺得不舒服，訊息應該要公開。劉嘉仁則強調「報告，我不是慣犯，會依市長指示交由勞動局調查。」

(中時 )