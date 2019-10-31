2019.11.01▲弘光科大餐旅系異國美食節，學生設置電影「可可夜總會」祭壇。（陳淑娥攝）

2019.11.01▲弘光科大餐旅系異國美食節，學生製作墨西哥玉米餅跟大家分享。（陳淑娥攝）

西洋萬聖節不只是小孩的最愛，連大學生也別具心裁軋一腳！弘光科大餐旅系昨日舉辦異國美食節，搭配萬聖節布置墨西哥特有亡靈節場景，把電影「可可夜總會」祭壇、陰靈及神獸等搬入校園，讓更多人認識墨西哥文化。

弘光科大餐旅系舉辦第8屆異國美食節，今年以「墨西哥墨代年華的歡樂時光」為主題，推出墨西哥捲餅及玉米餅，甚至向墨西哥商務簽證文件暨文化辦事處借用服裝、面具及帽子等文物，處長MR. MARTIN TORRES GUTIERREZ RUBIO專程從南下參加活動，豎起大拇指比讚！

活動總召胡璟昕表示，亡靈節是墨西哥重要節慶，透過節慶祈福，讓亡者回家團聚，永遠活在家人心中。現場也擺上預先製作Q版骷顱頭大門、置放白色蠟燭及彩色祭壇，充滿亡靈節氣氛，工作人員配戴亡靈節裝飾、穿著墨西哥傳統服裝走秀，同時表演墨西哥最具代表性的傳統帽搭配當地舞曲「Jarabe Tapatio」。

餐旅系老師示範製作墨西哥捲餅，有雞腿肉、紅椒、青椒、洋蔥等內餡，並熬製酪梨醬讓師生品嘗，一起過「墨式」萬聖節。系主任劉其瑋表示，系學會每年舉辦異國美食節，設計不同主題與風格，讓學生有機會認識不同國家飲食文化、特色，拓展國際觀。

(中時 )