頭份為恭紀念醫院與竹南鎮竹興里辦公室，為提升社區民眾自我健康管理觀念，共同在竹興里社區活動中心設立健康小站，並在10月31日上午舉行成立揭牌儀式，期望透過健康小站成立來落實社區健康使命。

為恭紀念醫院王雪月副院長表示，依據衛生福利部107年十大死因統計資料顯示，慢性疾病占總死亡人數之86.6％。為能落實即早發現，即早治療的觀念。為恭醫院從96年起，分別在竹南鎮及頭份巿共設立22個健康小站，每站每月定期提供免費血壓、血糖篩檢，去年度服務總人次達44,800人次。一旦發現有異常者，由個案管理師持續提供追蹤服務，另協助培訓社區志工及辦理健康講座，提升衛生保健知識，期能逹到健康社區的願景。

竹興健康小站是設在竹興里活動中心，每星期四上午九點到十一點，提供免費量血壓服務，每月第三週的星期四上午九點到十點，提供免費血糖檢測服務，十點到十一點，提供免費健康講座服務，歡迎民眾踴躍利用。

(中時 )