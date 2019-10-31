前高雄縣長楊秋興指控總統參選人韓國瑜的妻子李佳芬太強勢，甚至宣稱就算一開始是韓國瑜沒有要選總統，李佳芬也會要他選。對此李佳芬今日受訪時自己根本沒有和楊秋興私下相處過，還說政壇上很多人喜歡把子虛烏有的話套到她頭上，目的只有一個，就是希望韓國瑜落選。

李佳芬今日參出席中視成立50周年慶祝活動，會後被問到楊秋興此說時表示，她們夫妻一直希望如果出來選舉，是要帶出一條正向的道路，不希望為了個人慾望或權力帶給社會紛爭。媒體或許為了收視需要，才要做一些標題吸引人注意，但她不願意回應，因為沒有必要。

李佳芬在活動致詞時透露自己曾想報考中視，但因為沒有瓜子臉，於是去了中時。國民黨立法院黨團總召曾銘宗到場致詞時說，希望蔡英文總統不要一再撤換國家通訊傳播委員會（NCC）主委，要給媒體更大空間。

民進黨立法院黨團總召柯建銘也出席，他說來之前還有向蔡英文總統報備，他在場萬藍叢中一點綠，不過兩軍相爭不斬來使。他也說自己其實是半個媒體人，因為他是民視創辦人。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞到場致詞時則說，政府當初成立NCC不是要當糾察隊，而是要扮演輔導角色。

台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、苗栗縣長徐耀昌、花蓮縣長徐榛蔚、新竹縣長楊文科、宜蘭縣副縣長林建榮，還有藝人胡瓜、孫協志等人也到場，活動由白冰冰擔任主持人。

(中時 )