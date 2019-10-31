操場周邊的場地，也因為樹根隆起造成造成紅磚地突起。（蔡培慧國會辦公室提供／張晉銘南投傳真）

縣議員張永輝(左)和立委蔡培慧(右)日前再到中寮國中會勘。（蔡培慧國會辦公室提供／張晉銘南投傳真）

中寮國中操場使用20年老舊待修，31日立委蔡培慧傳來好消息，教育部將提供最高補助比例來協助操場修繕翻新，未來縣府自籌款到位後，即可進行施工，讓學生們擁有快樂又安全的操場。

蔡培慧說，今年6月在中寮國中舉辦紙風車藝文演出時，發現該校操場相當老舊，恐有安全之虞，當下即與校方建議提出補助案，她則向中央爭取補助款來改善。另外，她在立法院質詢時，考量地方政府可能有城鄉資源的落差，秉持「窮不能窮教育」，希望中央提高補助額度。

日前，蔡培慧和縣議員張永輝在校方的陪同之下，再度前往校園會勘，發現操場危機重重，像是長滿青苔、排水不良以及破損嚴重，而且周邊的場地，也因為樹根隆起造成造成紅磚地突起，若是繼續使用，極有可能造成學生受傷。

終於在31日盼到好消息！蔡培慧說，目前確定教育部體育署會以最高補助比例來協助操場整建，接下來等待縣政府自籌款到位，就可動工。

縣議員張永輝補充說，未來將在議會督促縣府盡速完成自籌款的部分，期許早日見到孩子在操場上快樂奔跑的場景。

(中時 )