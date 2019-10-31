挺韓國瑜車隊申請明天（1日）下午在臺北市區大遊行，由於逢週末前交鋒顛峰時間，台北市警察局規劃部分路段管制，呼籲民眾應理性、和平表達訴，不要占據道路癱瘓交通。

一、 活動時間：108年11月1日(星期五)13時起至18時止。

二、 集會地點(實施交通管制，並視現場狀況彈性調整管制範圍)：

(一) 新生南路二段【新生南路二段2號(不含)至28號(不含)】東側一線慢車道。

(二) 新生南路二段【新生南路二段28號(不含)至32號(不含)】東側一線慢車道。

三、 遊行路線：大安森林公園(新生南路)出發→信義路三、四、五段→松智路→松高路→松仁路→忠孝東路五、四段→復興南路一段→復興北路→民族東路→民族西路→重慶北路三、二、一段→忠孝西路一段→中華路一、二段→桂林路→西園路一段→艋舺大道→和平西路二段→羅斯福路二、三、四、五段→興隆路一、二、三、四段→木柵路二、一段→木柵路一段76巷→和興路集合後解散。

挺韓車隊臺北市遊行交通管制路線（北市警局提供）

有鑑於11月1日為星期五(小週末)，且遊行時間適逢下班交通尖峰時刻，臺北市政府警察局提醒駕駛人：遊行車隊依號誌行駛，惟為避免遊行車隊影響周邊交通，屆時將視現場狀況進行階段性彈性交通管制，請用路人儘量避開行駛遊行路線，避免耽誤寶貴時間，另遊行隊伍行經時，車道將縮減或管制，勢必造成車速減緩，建議民眾行經上揭路段時，依現場員警指揮減速慢行。

同時相關路況將隨時提供警廣等電臺插播報導，請駕駛人留意收聽，提前改道。

挺韓車隊臺北市遊行交通管制路線（北市警局提供）

挺韓車隊臺北市遊行交通管制路線（北市警局提供）

挺韓車隊臺北市遊行交通管制路線（北市警局提供）

(中時電子報)