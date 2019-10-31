南韓合同參謀本部今天發布聲明表示，北韓今天下午朝南韓東方海面發射至少一枚的不明拋射飛行體。

韓聯社報導，截至目前尚無法得知其他細節，包括多少枚及發射地點。

南韓合同參謀本部在聲明中說：「我軍正嚴密監控中，以因應（北韓）再度發射之舉。並維持戒備狀態。」

韓聯社指出，這是北韓第12次進行類似的試射舉動，前一次是在10月2日試射一枚潛射彈道飛彈。

(中央社)