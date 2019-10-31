南韓軍方：北韓發射1枚以上飛行體 16:462019/10/31 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南韓合同參謀本部今天發布聲明表示，北韓今天下午朝南韓東方海面發射至少一枚的不明拋射飛行體。 韓聯社報導，截至目前尚無法得知其他細節，包括多少枚及發射地點。 南韓合同參謀本部在聲明中說：「我軍正嚴密監控中，以因應（北韓）再度發射之舉。並維持戒備狀態。」 韓聯社指出，這是北韓第12次進行類似的試射舉動，前一次是在10月2日試射一枚潛射彈道飛彈。 (中央社) #北韓 #南韓 #參謀 #參謀本部 #聲明 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 瞎！乘客車上開炊 巴基斯坦火車陷火海 至少65死 - 國際 影》秀證據！美軍獵殺IS首腦 攻堅影片曝光了 - 國際 沖繩帝王專用宮殿一夜幾毀 學者痛心：木頭台灣來的 - 國際 通烏門震撼彈！白宮國安官員親作證 川普氣瘋 - 國際 52歲好萊塢影后 不老秘密靠這廉價保養品 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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